Путин заявил о необходимости увеличить ВВП в 1,5 раза к 2025 году

Президент Владимир Путин заявил, что Россия к 2025 году должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Об этом он сказал во время послания к Федеральному собранию, сообщает корреспондент РБК.

«Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза», — подчеркнул он. «Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», — добавил глава государства.

​Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-трансляция

В январе министр экономического развития Максим Орешкин высказал мнение, что в ближайшие два года Россия может достигнуть роста ВВП на 3–3,5% в год. «Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, [годовой рост ВВП на] 3–3,5% — это тот уровень, на котором мы должны быть», — говорил он. ​В официальном прогнозе Министерства экономического развития сейчас заложен рост на 2,2–3,1% в целевом варианте. Выход на темпы выше 3% предполагается к 2020 году.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, ВВП России в 2018 году вырастет на 3,3%, а в 2019 году экономика страны вырастет на 2,9%.