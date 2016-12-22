Санкции, ВВП и технологии: главные прогнозы экспертов на 2018 год

Что ждет российские банки, как технологии изменят нашу жизнь и какими будут отношения России и Запада в наступающем году. Прогнозы экспертов — в обзоре РБК

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Судьба российских банков

Банковская система может стать источником проблем, способных погрузить российскую экономику в новую рецессию. Пока российская экономика не падает и не растет. Согласно одному из прогнозов, в следующем году нас ждет трудно отличимый от стагнации рост. Сюрпризов можно ждать и за пределами московского банковского кольца — отзыв Центральным банком лицензии Татфондбанка вызвал «эффект домино» в Татарстане. Это может повториться и в других регионах.



Об этом РБК рассказал Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП. Читать подробнее.

Экономический рост

Ведущие российские и зарубежные институты оценивают вероятный прирост российского ВВП в пределах 1–2%, что неплохо по сравнению с рецессией 2014–2016 годов, но в два раза медленнее, чем среднемировые темпы. Большинство экспертов, опираясь на анализ демографических тенденций и сложившейся технологической структуры российской экономики, говорят о годовом росте 1,5–2%. Вытолкнуть экономический рост за эти рамки способны разве что цены на нефть. Макропрогнозисты смотрят в 2018 год в целом с умеренным оптимизмом.



Об этом РБК рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Читать подробнее.

Отношения России и Запада

Возможность преодолеть кризис в отношениях с Западом появится только в случае урегулирования ситуации в Донбассе. В 2018 году отношения с США и ЕС останутся наиболее сложным направлением российской внешней политики вследствие украинского кризиса 2014 года и последовавшими за ним санкциями. Дипломатическое и санкционное давление на Россию в 2018 году будет нарастать.



Об этом РБК рассказал ​кандидат политических наук, член экспертной группы «Европейский диалог» Владимир Фролов. Читать подробнее.

Развитие технологий

В 2018 году технологии глубже войдут в нашу жизнь. Стартап из Кремниевой долины, получивший контракты NASA Moon Express, заявил, что «определенно» посадит свой космический аппарат на Луну в следующем году, а китайский космический аппарат Chang'e-4 планируют отправить к Луне, чтобы исследовать ее обратную сторону. Билеты на спутник Земли и к затонувшему «Титанику», новые методы лечения рака, окончательное уничтожение заболеваний — таковы технологические прогнозы.

Об этом РБК рассказала Александра Борисова, научный журналист, приглашенный исследователь Университета Рейн-Ваал. Читать подробнее.

Будущее российских регионов

Главный тренд 2018 года определить несложно: отношения центра и регионов все дальше уходят от федерализма. С большой вероятностью серия замен губернаторов и непредсказуемые назначения новых врио продолжится и после президентских выборов. Прогноз на 2018 год также очевиден географически: протесты будут заметней там, где концентрируется человеческий капитал, — в федеральных городах и крупных региональных столицах. Сложно предсказать лишь их масштабы. Что касается экономики, то она в отличие от политики и бюджетов не подчиняется властям — в 2018 году ее рост будет медленным.

Об этом РБК рассказала Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института. Читать подробнее.

Изменение цен

В 2018 году в России вырастут акцизы и другие обязательные платежи по ряду товаров и услуг, включая проезд в общественном транспорте и ЖКХ. Некоторые повышения будут традиционными (акцизы на бензин), а некоторые нет (вводится новая шкала акцизных ставок на мощные автомобили). РБК разобрался, как рост акцизов отразится на конечных ценах для потребителей.

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