СМИ узнали об отказах сирийской оппозиции воевать с ИГ

Антитеррористическая коалиция во главе с США потеряла «самого эффективного партнера» по борьбе с боевиками в Сирии — курды из «Сирийских демократических сил» (SDF) все чаще отказываются воевать против членов террористических группировок. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских военных.

По их словам, «тысячи курдских бойцов и командиров из SDF» за последние несколько недель отказались продолжать борьбу против боевиков и устремились на защиту сирийского Африна, где продолжается военная операция Турции «Оливковая ветвь».

Как сообщили газете американские военные, всего в SDF входят около 50 тыс. арабов и курдов. После ухода большого количества курдов арабские силы вместе с американскими войсками были вынуждены прекратить операции по зачистке сирийских территорий от боевиков и заняли оборонительные позиции.

По словам источников NYT, промедление сил коалиции позволит боевикам из «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), которые прячутся в районах вдоль реки Евфрат и в близлежащих пустынях, уйти вглубь Сирии и оттуда сбежать в Турцию, Иорданию или даже в Африку и Европу. «Победная кампания над ИГ находится под угрозой», — приводит газета слова Дженнифер Кафареллы, старшего специалиста по разведке в Институте изучения войны в Вашингтоне.

Турция начала военную операцию в Африне 20 января. В Анкаре заявляли, что она направлена против курдских отрядов самообороны партии «Демократический союз», которая считается связанной с «Рабочей партией Курдистана» (запрещена в Турции). Официальный Дамаск заявлял, что не давал согласия на проведение операции и призвал Турцию вывести войска из Африна. Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке. Вместе с тем глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не верит в полную победу над боевиками, добавив, что борьба против ИГ продолжается.