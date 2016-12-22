Глава Пентагона рассказал о неверии в полную победу над ИГ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время общения с журналистами заявил, что не верит в полную победу над «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России оргаанизация), и что борьба с ней в Сирии еще продолжается. Его слова приводит пресс-служба Министерства обороны США.

«Я полагаю, что с ним [ИГ] все еще есть проблемы, борьба с ним еще не закончена — не верьте тем, кто говорит об окончательной победе над ИГ», — заявил Мэттис. При этом он подчеркнул, что группировка испытывает большие трудности и ее террористы бегут под натиском коалиции. «Мы продолжаем сражаться с ними, они отступают и не могут противостоять нашему альянсу», — рассказал Мэттис.

Ранее, 6 декабря, российские военные заявили о полном разгроме сил ИГ в Сирии. «Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», — заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов. Вскоре после этого Владимир Путин прибыл на военную базу в Хмеймиме и отдал приказ о начале вывода основного контингента войск из Сирии.

Позднее, 12 декабря, о победе над террористами ИГ в Ираке и Сирии заявил американский президент Дональд Трамп. В то же время он отметил, что группировка распространяет свое влияние в других регионах.