CNN узнал о побеге боевиков ИГ из-под стражи сирийской оппозиции

По меньшей мере пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сбежали из-под стражи оппозиционных Сирийских демократических сил (SDF). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, в связи с побегом в американских военных и разведывательных ведомствах возникли опасения, что представители сирийской оппозиции не смогут обеспечить содержание «сотен бойцов ИГ» в тюрьмах. Источник отметил, что около 500 заключенных являются гражданами других стран. В военных ведомствах США также опасаются, что боевики смогут сформировать новые террористические ячейки в местах заключения.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 12 февраля во время выступления на закрытой дискуссии в Риме заявил, что SDF в настоящий момент удерживают «тысячи бойцов ИГ», включая «сотни» иностранных боевиков. Об этом сообщала заместитель помощника главы Пентагона по международной безопасности Кэтрин Уилбэргер, передавал телеканал CBS News. По ее словам, SDF в среднем задерживают «по 40 боевиков в день». Уилбэргер отметила, что Пентагон обсуждает с союзниками США и другими странами возможность выдачи задержанных в страну происхождения.