Порошенко анонсировал поставки вооружения США «через несколько недель»

Первые поставки американского оружия на Украину будут осуществлены в течение «нескольких недель». Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о поставках оружия США. Видео с мероприятия размещено на странице украинского лидера в Facebook.



«К сожалению, я не могу рассказать вам детали. Но первая поставка произойдет через несколько недель», — сказал Порошенко. По его словам, в беседе с американскими партнерами он говорил о поставке различных типов вооружений. Он добавил, что внимание было уделено антиснайперским комплексам, технике для электронной борьбы, противовоздушной обороны и других видов вооружения.

«Мы достигли большого прогресса в переговорах с нашими американскими партнерами. Этого мы достигли во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в 2017 году», — сказал Порошенко. Он отметил, что у него есть «позитивные новости» по итогам переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

О том, что Вашингтон решил поставлять оружие Киеву, стало известно в конце декабря 2017 года. В Госдепе подчеркнули, что Украина получит вооружение «исключительно оборонительного характера». В Кремле заявили, что поставки оружия украинским властям могут иметь последствия в виде«провокационных и агрессивных действий», которые будут направлены против жителей ДНР и ЛНР.

В феврале украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что США поставят Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin в 2018 году. «Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно», — сказал он. В Государственном департаменте не смогли подтвердить эту информацию.