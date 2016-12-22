Минобрнауки подготовило сценарии родительских собраний по суицидам

Министерство образования и науки в 2017 году подготовило примерные сценарии родительского собрания по вопросам профилактики детских суицидов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки также подготовило примерный сценарий «педагогического совета, предваряющего родительское собрание». Материал, который содержится в сценариях, прошел экспертизу Института Сербского. Это «достоверные квалифицированные материалы, усиливающие ресурсы классных руководителей, школьных психологов и управленцев при организации профилактической работы», отметили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что профилактика суицидального поведения подростков и детей находится под пристальным вниманием Минобрнауки. «В настоящее время несколько научных организаций и организаций высшего образования готовят дополнительные предложения с учетом результатов современных исследований в данной сфере и практических наработок по оказанию помощи детям и подросткам», — добавили в ведомстве. ​

В июле 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за склонение или содействие суициду. Закон, в частности, устанавливает повышенную ответственность для тех, кто склонил к самоубийству детей, беспомощных или беременных женщин — за это предусматривается от 8 до 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2017 года заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщала, что Минздрав подготовил для школьников учебники по профилактике суицидов, здоровому образу жизни и предотвращению психопатических проявлений. Пресс-секретарь издательства «Просвещение» Сергей Григоренко в разговоре с РБК отмечал, что издательство рассматривает возможность подготовки отдельного пособия по указанным вопросам.