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Суд в Москве отказался рассматривать иски о замедлении работы iPhone
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Суд в Москве отказался рассматривать иски о замедлении работы iPhone
Общество, 16:30
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Суд в Москве отказался рассматривать иски о замедлении работы iPhone

Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать четыре исковых заявления к ООО «Эппл Рус», которые связаны с замедлением работы старых моделей iPhone. Об этом РБК заявила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, суд «оставил без движения» эти исковые заявления, так как в них содержится имущественное требование о безвозмездном устранении недостатка товара, которое может быть оценено, однако цена иска не определена истцом. Дзюрко отметила, что в связи с этим суд не может определить подсудность заявленных истцами требований.

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«Истцам предложено в срок до 15 февраля 2018 года устранить отмеченные недостатки. В случае невыполнения перечисленных в определении судьи действий в установленный законом срок исковые заявления будут считаться не поданными и возвращены истцам», — уточнила она.

Дзюрко добавила, что 19 января в Тверской суд поступили еще три исковых заявления с такими же претензиями к ООО «Эппл Рус». Вопрос об их принятии к производству будет решен в течение пяти дней.

Первое исковое заявление к ООО «Эппл Рус», связанное с замедлением работы iPhone, поступило в Тверской суд Москвы 16 января. Истец А.С.Ключников потребовал бесплатно заменить аккумулятор в его iPhone и выплатить компенсацию морального вреда в размере 777 777 руб.

В конце 2017 года ассоциация «Стоп программе устаревания» направила в парижскую прокуратуру жалобу на то, что компания Apple намеренно замедляла производительность старых аппаратов после выхода iPhone X. Ассоциация потребовала признать производство подобной техники преступлением. Apple извинилась, объяснив, что замедление работы было необходимо для того, чтобы компенсировать износ батареи в интересах владельцев.

Глава Apple Тим Кук заявил, что компания в феврале выпустит обновление, которое позволит пользователям устранить функцию «замедления» iPhone.

Теги: Apple , iPhone , Тверской суд Москвы
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