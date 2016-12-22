В Общественной палате назвали ложными 70% отмеченных «Голосом» нарушений

Около 70% случаев, отмеченных на карте движения «Голос» как нарушения, не являются таковыми. Об этом заявил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.

В пример Фадеев привел членов избирательных комиссий, чья работа по информированию россиян о начале выборов отмечается как нарушение. «Это их работа. Они должны донести до всех избирателей дату выборов, где находится ближайший избирательный участок, что делать, если человек в день выборов не будет находиться по месту жительства», — подчеркнул секретарь.

По его словам, в 2017 году на выборах муниципальных депутатов «Голос» отмечал «плохо налаженную работу по информированию жителей Москвы». «Это было серьезное замечание. Теперь вроде бы комиссии учли это и пытаются широко информировать граждан о предстоящих выборах, но это тоже теперь считается нарушением», — констатировал Фадеев.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» запустило так называемую «Карту нарушений на выборах», которая собирает и публикует данные о нарушениях избирательного законодательства на выборах в России.

В середине января «Голос» сообщал о жалобах на телесюжеты, в которых зрители увидели признаки предвыборной агитации. По закону агитация на телеканалах, в печатных и сетевых СМИ стартовала 17 февраля. По данным «Голоса», сюжеты с нарушениями были запущены «Первым» и «Пятым» каналами, телеканалом НТВ и ВГТРК. Впоследствии жалобы поступали из 33 регионов России.

Выборы пройдут 18 марта. Кандидатами в президенты стали: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).