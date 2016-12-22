Кандидаты в президенты потратили половину средств из избирательных фондов

Восемь кандидатов в президенты России потратили 781 млн из почти 1,3 млрд руб., собранных в их избирательные фонды. Об этом сообщается в размещенном на сайте Центральной избирательной комиссии документе.

Согласно данным ЦИК от 20 февраля, на избирательные счета кандидатов поступили 1,296 млрд руб. Общие расходы на предвыборные кампании кандидатов составили около 781,5 млн руб.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Кандидатами в президенты стали действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, председатель Партии роста Борис Титов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.