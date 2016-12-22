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Спецпредставитель Госдепа США по КНДР ушел в отставку
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Спецпредставитель Госдепа США по КНДР ушел в отставку
Политика, 27 фев, 10:39
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Спецпредставитель Госдепа США по КНДР ушел в отставку

Специальный представитель США по Северной Корее Джозеф Юн сообщил о намерении уйти в отставку в конце этой недели, сообщает CNN.

Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу. «Решение уйти в отставку было полностью мои решением», — сказал он. Юн отметил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон принял отставку «с сожалением».

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Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Юн принял решение подать в отставку по личным причинам. «Госсекретарь поневоле одобрил это решение и пожелал ему всего наилучшего. Нам жаль, что он покидает свой пост, однако наши дипломатические усилия относительно Северной Кореи будут продолжены на базе кампании оказания максимального давления с целью изолировать КНДР», — отметила она. По словам Нойерт, подобные действия со стороны американских властей будут продолжаться, пока Пхеньян не согласится провести переговоры, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова.

19 февраля Рекс Тиллерсон сообщил, что США оставляют открытыми каналы связи с Северной Кореей, ожидая сообщений о готовности к переговорам. По словам госсекретаря, американские дипломаты будут вести свою работу «до первой упавшей бомбы». Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на КНДР, в том числе с помощью санкционных мер. «Мы не используем морковку, чтобы убедить их [Пхеньян] говорить. Мы используем большую дубину», — заявил тогда Тиллерсон.

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Ситуация на Корейском полуострове обострилась в ноябре 2017 года после испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-15». Позже было объявлено, что эта ракета способна нести ядерную боеголовку, причем в зоне досягаемости находится вся территория США. Вслед за этим Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. Однако в начале 2018 года в отношениях Сеула и Пхеньяна наметились сдвиги к нормализации отношений. Было решено отправить делегацию КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхан, где высокопоставленные чиновники Северной и Южной Кореи смогли провести ряд встреч.

Теги: КНДР , спецпредставитель , Рекс Тиллерсон , Хизер Нойерт , Госдеп США
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