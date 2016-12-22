В Федерации керлинга назвали «место преступления» в деле Крушельницкого

Запрещенный препарат попал в организм керлингиста Александра Крушельницкого, когда он был в Японии. Об этом РБК заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

По его мнению, это случилось в период с 23 января по 12 февраля. Он уточнил, что 22 января Крушельницкий сдал тест, который оказался отрицательным. С 23 января по 4 февраля, по словам Свищева, спортсмен был в Японии на сборах, после чего приехал в Олимпийскую деревню. «12 февраля он уже сдал «грязный» допинг-тест», — добавил он. «Вот этот период понятен, место проведения преступления понятно. Наша задача сейчас — помочь следствию разобраться», — подчеркнул глава федерации. Он также отметил, что на сборах в Японии близ Саппоро, помимо российских керлингистов, находились члены сборных США и Японии.

Свищев добавил, что Федерация керлинга написала в Следственный комитет России, который в скором времени начнет следственные действия в рамках расследования допинг-пробы Крушельницкого. «Я не специалист, я эту информацию взял из интервью изобретателя этой «чудо-таблетки». Он сказал, чтобы достичь такой концентрации, не нужно пить целую таблетку или раствор, достаточно буквально одного кристалла [вещества] на бутылку воды, и ты уже, что называется, приплыл», — сказал он, комментируя данные о концентрации мельдония в допинг-пробах спортсмена.

Свищев отметил, что концентрация высокая, но «соответствует разовому приему». «Вероятно, был разовый прием, при том достаточно недавно, ведь в два раза уменьшилась концентрация», — считает он.

Завкафедрой спортивной медицины МГМУ им. И.М. Сеченова, бывший член наблюдательного совета РУСАДА Евгений Ачкасов в разговоре с РБК отметил, что концентрация мельдония в допинг-пробах Крушельницкого сопоставима с разовым приемом препарата. «Это однократный прием одной дозы или полдозы. Это можно и раствором, либо в пищу, достаточно одной кристалинки, крупинки. Препарат прозрачный, практически не имеет вкуса, раствор прозрачный, человек не почувствует принятия», — пояснил он.

«До сих пор не сообщили полностью метаболизм препарата и насколько быстро он выводится из организма. Крушельницкий его действительно принимал, но в 2015 году. Принимал много и регулярно, информация с его слов», — рассказал Ачкасов. «С того времени прошло два года, был ряд отрицательных проб, и только сейчас положительная. Но был комментарий создателя мельдония Ивара Калвиньша, который выдвинул версию, что этот препарат может в минимальных концентрациях более года сохраняться в организме и в определенный момент происходить выброс молекул этого препарата в организм, что может дать положительный допинг-тест», — добавил он.

По словам Ачкасова, это лишь одна из версий, возможно, что препарат и подсыпали. «Очень похоже, что могли подсыпать, но моя позиция: надо провести полноценное расследование. Имеет смысл еще раз привлечь экспертов, в частности разработчика препарата, провести дополнительные исследования», — подчеркнул он.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 26 февраля обнародовал данные о концентрации мельдония в пробах Крушельницкого. Согласно информации CAS, концентрация мельдония в допинг-пробе А спортсмена составила 8069 нг/мл, а в пробе Б — 5721 нг/мл. Сам керлингист заявлял о невиновности. Он подчеркнул, что во время соревнований мельдоний мог принимать только «напрочь лишенный здравого смысла человек».