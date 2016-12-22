Генштаб Турции заявил об уничтожении более 2 тыс. «террористов» в Сирии

Число бойцов курдских вооруженных формирований, погибших с начала военной операции Турции в Сирии, достигло 2059 человек. Эту цифру назвал генштаб Турции, передает Anadolu.

Таким образом, по данным турецкого генштаба, за прошлую неделю на севере Сирии погибли более 500 курдских ополченцев. 14 февраля армия Турции отчитывалась об уничтожении 1485 курдских бойцов. В заявлении подчеркивается, что в военной операции задействована как авиация, так и сухопутные силы.

На прошлой неделе, 24 февраля, генштаб Турции признал, что в операции в Сирии погибли 32 турецких военнослужащих, 183 были ранены. Вместе с тем эти цифры расходятся с заявлениями курдских формирований. 12 февраля представители курдов сообщали о том, что с начала операции были уничтожены 862 турецких военнослужащих и союзных им бойцов оппозиции, а также 51 единица техники, в том числе несколько танков, кроме того, сбито было два разведывательных самолета.

Операцию «Оливковая ветвь» турецкая армия начала 20 января на территории Сирии. Турция стремится уничтожить курдские вооруженные формирования в районе города Африн. По версии турецкой стороны, сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые считаются Анкарой террористическими.