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Генштаб Турции отчитался об уничтожении 1485 «террористов» в Сирии
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Генштаб Турции отчитался об уничтожении 1485 «террористов» в Сирии
Политика, 14 фев, 11:40
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Генштаб Турции отчитался об уничтожении 1485 «террористов» в Сирии

На севере Сирии с начала операции «Оливковая ветвь» были ликвидированы 1485 участников курдских вооруженных формирований. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Генштаба Турции.

При этом, по данным турецких военных, 14 февраля были убиты 46 курдских ополченцев.

Генштаб Турции 12 февраля сообщил о том, что с 20 января в ходе военного конфликта в Сирии турецкая армия потеряла 31 человека, еще 143 военнослужащих были ранены. Кроме того, за время военной операции Вооруженные силы Турции потеряли один вертолет, сбитый в результате атаки с земли, и по меньшей мере один танк.

Боевая «Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую операцию в Сирии
Политика

Эти данные расходятся с сообщениями курдских сил, которые 12 февраля сообщили о том, что с начала операции были уничтожены 862 турецких военнослужащих и союзных им бойцов оппозиции, 51 единица техники, в том числе несколько танков, и сбито два разведывательных самолетов. Кроме того, курдские формирования в сирийском Африне заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате действий Турции и союзных ей сил сирийской оппозиции.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Военную операцию под названием «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн турецкая армия начала 20 января. ВВС и артиллерия Турции наносят удары по позициям курдских сил на севере Сирии. Официальный Дамаск назвал действия Анкары агрессией и обратился с жалобой в Совет Безопасности ООН и к генсеку организации.

Теги: Турция , Сирия , Африн
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