В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ

В середине 2018 года Нацбанк Украины может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МФВ). Об этом в интервью изданию «Українські Новини» сообщил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

По мнению Сологуба, сотрудничество может прекратиться, если Киев до июля 2018 года не получит очередной транш от МВФ. «Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», - отметил замглавы украинского Нацбанка.

«Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», - подчеркнул Сологуб.

В декабре 2017 года Европейская комиссия заявила, что Украина не получит третий транш на сумму €600 млн. Отказ был связан с нарушением Киевом обязательств по структурным реформам в управлении и экономике Украины.

Предыдущие два транша на сумму €1,2 млрд Евросоюз перечислил Украине в июле 2015 года и в апреле 2017 года. Всего в рамках общего пакета макрофинансовой помощи Киев должен был получить €1,8 млрд.