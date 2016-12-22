Порошенко обвинил Россию в проведении гибридной войны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия ведет гибридную войну, которая перерастает в масштабную. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, передает телеканал «112 Украина».

«Сегодня нам не остается ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну», — заявил Порошенко. Он отметил, что Москва пытается «уничтожить» единство и демократию, и призвал противостоять этому «весь мир». «Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях», — подчеркнул украинский президент.

В конце января сообщалось, что начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер в своем докладе призвал увеличить военные расходы из-за угрозы гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана. Как полагает Картер, Россия также непропорционально занимается усилением своих сил, чтобы вести войну за рубежом. Он отметил, что Великобритания на данный момент не может противостоять российской военной технике, которую Россия продемонстрировала во время боевых действий в Сирии.

Украинские власти полагают, что Россия является страной-агрессором. В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который закрепляет эту формулировку. Кроме того, Киев называет оккупированными Россией территориями отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Также по новому закону Украина может предпринимать необходимые силы и средства, чтобы противостоять агрессии Москвы.

В России все обвинения отвергают. В российском МИДе назвали принятый закон «подготовкой к войне», а также «перечеркивающим минские соглашения». Кроме того, в ведомстве отметили, что оперативный штаб, который планируют создать украинские власти в Донбассе и который будет заниматься координацией действий в этом регионе, может быть направлен против мирных жителей «на всей территории» Украины.