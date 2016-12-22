СМИ ФРГ рассказали о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене

Обозреватель газеты Die Zeit Михаэль Туманн назвал выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции «печальным и даже опасным» как для Украины, так и для Европы. Об этом Туманн написал в своей статье, опубликованной на сайте издания.
Он отметил, что Порошенко выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, а вопросов ему не задавали. Обозреватель Die Zeit напомнил, что во время выступлений украинского президента на прошлых конференциях зал был заполнен, а «Украину и вторжение России в Донбасс люди обсуждали даже на кофе-брейках». «Сегодня же эти вопросы интересуют только военных экспертов», — считает Туманн.
Он отметил, что Порошенко на Мюнхенской конференции «выступил против России». Такие слова украинского лидера «не очень разумны», добавил обозреватель издания.
Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции 16 февраля призвал запретить демонстрацию российского флага в мире. «Флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — говорил он.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя речь Порошенко, заявил, что украинскому лидеру «очень хочется, чтобы на карте мира вообще не было слова «Россия», однако «это желание никогда не сбудется».