СМИ сообщили о выплате Олимпийским комитетом России $15 млн штрафа

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил $15 млн штрафа Международному олимпийскому комитету (МОК) за допинговые разбирательства перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к делу.

Уплата этого штрафа является одним из критериев, которые МОК может принять во внимание, чтобы восстановить ОКР.

Исполнительный комитет МОК в субботу, 24 февраля, обсудит возможное восстановление деятельности российского олимпийского комитета. Доклад будет представлен «группой реализации», которая создана МОК для наблюдения за поведением российских спортсменов, которые участвуют в Играх в Пхёнчхане.

Одним из критериев, который может повлиять на решение МОК, является обнаружение мельдония в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого, бронзового призера Олимпиады. «Этот случай, конечно же, будет иметь вес в решении исполнительного комитета [МОК], но версия керлингиста выглядит правдоподобной», — добавил источник агентства. «Также будет учитываться общее поведение российских спортсменов», — отметил собеседник AFP.

Исполком МОК приостановил деятельность ОКР 5 декабря. Он обязал ОКР выплатить $15 млн, которые были потрачены на проведение антидопингового расследования и создание органа по тестированию спортсменов на допинг Independent Testing Authority (ITA). Комитет также отстранил российских атлетов, уличенных в употреблении допинга, от участия в зимней Олимпиаде-2018.

В начале февраля в МОК допустили частичное или полное восстановление ОКР в правах до конца зимней Олимпиады. Чтобы на финальном шествии россиянам разрешили пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать условия отстранения.

Мельдоний был обнаружен в допинг-пробах Александра Крушельницкого 20 февраля. Завоеванная им бронзовая медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга. Спортсмен отрицает употребление допинга, но отказался от слушаний в Спортивном арбитраже, считая, что это «бессмысленно».