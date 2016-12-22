Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

«Чистые» российские спортсмены допущены к участии в Играх-2018 под нейтральным флагом. Им запрещена демонстрация атрибутики страны, в том числе флага и герба. Спортсменам запрещено исполнять гимн России.

Президент ОКР Александр Жуков исключен из МОК, следует из постановления организации. Кроме того, Международный олимпийский комитет пожизненно запретил посещать Олимпиады вице-премьеру России Виталию Мутко.

Перед принятием решений исполком МОК заслушал доклады делегации РФ, а также изучил выводы экспертных комиссии экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида о допинге во время Игр в Сочи в 2014 году.