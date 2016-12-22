Госдеп не исключил введения санкций против 13 россиян из «списка Мюллера»

Госдепартамент США не исключает возможности введения санкций против 13 россиян, которым американское Министерство юстиции предъявило обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы обычно не прогнозируем санкции, но мы можем их рассмотреть», — заявила Нойерт.

Минюст США 16 февраля опубликовал документ за подписью спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором содержался список из 13 россиян и трех юридических компаний. Им были предъявлены обвинения за попытки вмешательства в кампанию по выборам президента США в 2016 году. В список вошли бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева и другие. Также в списке указывались Агентство интернет-исследований (известное как «фабрика троллей») и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.

Глава МИД Сергей Лавров назвал предъявленные Минюстом США в адрес 13 россиян обвинения «трепотней». «Публиковать можно все, что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», — сказал Лавров.

В Кремле назвали данные США о вмешательстве в выборы лишенными основания и несправедливыми. «Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности российского государства. Никаких индикаций, что Российское государство могло иметь причастность к этому, нет и быть не может», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — заявил Евгений Пригожин, комментируя предъявленные США обвинения.