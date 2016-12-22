Курды заявили о гибели 13 турецких военных в сирийском Африне

«Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляют курдские отряды, атаковали отряды турецких военнослужащих в сирийском Африне. Об этом сообщает курдское агентство Firat.

«В районе Раджу наши специальные подразделения атаковали отряды захватчиков в районе деревень Кода и Балилка», — сказано в сообщении. По данным SDF, в результате атаки в деревне Балилка погибли шесть турецких солдат, в районе Кода погибли семь военнослужащих Турции.

Кроме того, среди турецких военных есть пострадавшие. О своих потерях курды не сообщают. По данным CNN Turk, 17 февраля в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в Африне погиб один военнослужащий.

В конце января курды сообщали об убийстве шести военных Турции и уничтожении турецкого бронетранспортера в местности Раджо под сирийским Африном.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских боевиков в сирийском Африне. В тот же день турецкий Генштаб сообщил о поражении «всех намеченных целей», самолеты Анкары нанесли более сотни авиаударов.