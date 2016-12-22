Продюсеры «Последнего богатыря» объявили о начале работы над продолжением

Компания Disney в России совместно с Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» объявили о начале подготовительной работы над продолжением картины «Последний богатырь», ставшей самым кассовым фильмом 2017 года. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Над сценарием картины работают те же авторы, что и над первым фильмом. «Мы вместе с коллегами очень ждем первый драфт сценария, нам и самим не терпится узнать, какие приключения ждут наших героев», — рассказал генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Фильм «Последний богатырь», по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в ноябре 2017 года стал рекордсменом по сборам среди российских картин (1,68 млрд руб.), обогнав предыдущего лидера, «Сталинград» Федора Бондарчука. В январе рекорд побила спортивная драма «Движение вверх».

Также фильм занял пятое место в топ-10 картин 2017 года по версии пользователей «Кинопоиска».

«Последний богатырь» — сказка о приключениях современного парня Ивана в фантастической стране Белогорье.