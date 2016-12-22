«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката

Фильм «Движение вверх» показал лучшие кассовые сборы — 1,678 млрд руб. — за всю историю отечественного кино. По числу зрителей картина примерно на 800 тыс человек пока уступает предыдущему лидеру — сказке «Последний богатырь»

Фото: кадр из фильма «Движение вверх»

Кассовые сборы спортивной драмы «Движение вверх», стартовавшей в российском прокате 28 декабря, за 17 дней составили 1,678 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 22.30 московского времени субботы, 13 января 2018 года. Картину посмотрели почти 6,5 млн зрителей на 122 тыс. сеансах.

Таким образом, фильм «Движение вверх», рассказывающий о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, стал новым лидером национального кинопроката.

Предыдущий ​рекорд по сборам в конце 2017 года поставила сказка «Последний богатырь». Согласно последним доступным данным «Бюллетеня кинопрокатчика» на 7 января, картина, снятая российским офисом Walt Disney Co и продюсерской группой Yellow, Black and White, заработала в прокате 1,672 млрд руб. Стартовав в осенние школьные каникулы, «Последний богатырь» в конце ноября обогнал прежнего лидера по сборам — выпущенный в 2013 году фильм «Сталинград» (его сборы в России составили 1,620 млрд руб.).

Фильм «Движение вверх» уже окупился в прокате. Производственный бюджет картины, по данным интернет-ресурса Kinodata.pro, составил 450 млн руб. Часть этих средств продюсер ленты — студия «Тритэ» Никиты Михалкова — получила на безвозвратной основе от Фонда кино. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор (в данном случае — компания «Централ Партнершип», входящая в холдинг «Газпром-Медиа»), оставшиеся 35–40% достаются создателям картины.

​Создатели фильма не раскрывают маркетинговый бюджет. У «Движения вверх» была масштабная рекламная кампания, прежде всего на канале «Россия 1», отмечает главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров. Один из продюсеров фильма — директор канала «Россия 1» Антон Златопольский.

Это обычная практика — кто снимает, тот и продвигает, объясняет Лавров. Он также обращает внимание на то, что под картину расчистили все «поле» от Голливуда. Сыграли свою роль и новогодние праздники, когда люди больше ходят в кино, и хорошие отзывы, добавил Лавров. Рейтинг «Движения вверх» на сайте «Кинопоиск», по данным на 13 января, превышал 8,5 балла из десяти возможных, оценку дали более 19 тыс. пользователей.

Кассовый рекорд «Движения вверх» отчасти обусловлен более высокой стоимостью билетов, указывает Лавров. Это подтверждают и данные ЕАИС. «Последний богатырь» заставил пойти в кинотеатры более 7,3 млн человек. Средняя стоимость одного билета составила около 226 руб. «Движение вверх» пока посмотрели лишь 6,5 млн человек. Но из кассовых сборов следует, что один билет на эту спортивную драму стоил уже в среднем 259 руб.

На детские сеансы продюсеры и дистрибьюторы, как правило, рекомендуют кинотеатрам устанавливать более низкие цены, напоминает Лавров, отмечая, что основной аудиторией «Последнего богатыря» были дети, которых в походе в кино зачастую сопровождают родители.

Фото: кадр из фильма «Последний богатырь»

«Последний богатырь» привлек телезрителей Телевизионная премьера сказки «Последний богатырь» состоялась 1 января 2018 года на телеканале «Россия 1» — всего через два месяца с небольшим после старта кинопроката.​ Среди всех зрителей старше четырех лет рейтинг «Последнего богатыря», по данным Mediascope, составил 11,8%, доля аудитории — 32,2% (это означает, что фильм посмотрели 11,8% всех жителей крупных городов и 32,2% тех, у кого в это время был включен телевизор). В целевой аудитории телеканала — зрители старше 18 лет — рейтинг фильма равнялся 12,5%, доля — 32%. Cпециализирующаяся на медиааудите компания ECI Media Management по просьбе РБК подсчитала, сколько могла​ заработать «Россия 1» на показе «Последнего богатыря». На телепремьере 1 января доход вещателя от размещения федеральной рекламы, прерывавшей фильм, мог составить примерно 12 млн руб. с учетом всех возможных скидок. Еще около 10 млн руб. «Россия 1» могла заработать на повторе фильма днем 2 января.

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