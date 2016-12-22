В Генштабе Турции назвали причины крушения вертолета в Африне

В сирийском Африне при выполнении операции «Оливковая ветвь» потерпел крушение вертолет. Как сообщает CNN Turk со ссылкой на Генштаб страны, причиной аварии стала техническая неисправность.

На борту вертолета были двое военных, они погибли. Инцидент произошел в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). «Вертолет сломался <...> Генштаб начал расследование вместе с техническим комитетом», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной крушения стала атака. По его словам, вертолет сбили в районе граничащей с Сирией турецкой провинцией Хатай. «Конечно, такое случается. Мы же на войне», — говорил Эрдоган.

Ранее, 5 февраля, на территории Африна погибли двое турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. 3 февраля курдский «Отряд народной самообороны» (YPG) подбил в Африне турецкий танк, в результате погибли пять военных, еще шесть пострадали.