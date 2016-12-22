Глава Пентагона заявил об отсутствии данных о гибели россиян в Сирии

У Пентагона нет данных о гибели российских граждан в Сирии во время авиаудара антитеррористической коалиции во главе с США по силам, лояльным сирийскому президенту Башару Асаду. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает Associated Press.

«У меня нет информации о том, что российские граждане находятся среди жертв. Мы не получали данных ни от Центрального командования, ни от Пентагона», — заявил Мэттис.

Коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 февраля. По данным источника Bloomberg, в результате атаки погибли «десятки российских наемников». По словам других источников, жертвами авиаудара стали «более чем 200 наемников, большей частью россияне, которые сражались на стороне Асада».

Видео: CNN

В Пентагоне 9 февраля заявили, что предупреждали российских представителей о грядущем авиаударе. По данным группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), при авиаударе в Сирии погибли четверо россиян. Гибель подтвердили РБК родственники и знакомые россиян.

По словам депутата думы Асбестовского городского округа Свердловской области Натальи Крыловой, жертвами удара в Сирии стали два жителя региона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что располагает данными только о российских военнослужащих.