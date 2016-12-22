МЧС обнаружило около 700 элементов самолета на месте крушения Ан-148

Начальник ГУ МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин заявил о расширении зоны поиска на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе, при этом численность работающей группы спасателей не изменилась. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение дня планируется максимально завершить работу, связанную с поиском всех элементов воздушного судна. Это сегодня — основная задача», — отметил Полетыкин.

По его словам, к настоящему моменту на месте ЧП обнаружено около 700 элементов самолета. Он уточнил, что из воронки, образовавшейся при падении самолета, подняты два двигателя. Двумя автомобилями фрагменты самолета отправлены в ЛИИ им. Громова в Жуковский для проведения экспертизы Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Полетыкин добавил, что работа на месте крушения самолета ведется совместно с сотрудниками Следственного комитета.

Утром, 13 февраля, Сергей Полетыкин заявил, что поисковая операция на месте падения Ан-148 близка к завершению.

Самолет «Саратовских авиалиний» 11 февраля вылетел из московского аэропорта Домодедово в Орск, однако спустя несколько минут потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения самолета спасатели обнаружили более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших.