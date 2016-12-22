В МЧС заявили о завершении поисковой операции на месте крушения Ан-148

Поисковая операция на месте падения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области близка к завершению, заявил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС.

«По состоянию на 8:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию», — заявил он. По словам Полетыкина, минувшей ночью спасатели работали в три смены.

«Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна», — добавил он. Полетыкин уточнил, что в ближайшее время начнется подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения при помощи инженерной техники.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который вылетел из московского аэропорта Домодедово и направлялся в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения самолета спасатели обнаружили почти 500 обломков самолета и более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших.

Видео: РБК

Днем 12 февраля эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку данных с «черных ящиков» разбившегося Ан-148.