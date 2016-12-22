На месте крушения Ан-148 найдены 1,4 тыс. фрагментов тел

На месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья спасатели обнаружили почти 500 обломков самолета и более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает ТАСС.

Обследовано почти 30 га площади. Поисковые работы продолжаются. В них участвуют более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

Самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» летел из Москвы в Орск (Оренбургская область) и потерпел крушение в районе деревни Степановское Раменского района через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту были шестеро членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли. Оба бортовых самописца самолета найдены. Они повреждены, но, по словам экспертов, пригодны к расшифровке.