В «Яблоке» сочли агитацией показ фильма Оливера Стоуна «Путин»

Лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова 12 февраля обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой принять меры, направленные на запрет показа в эфире «Первого канала» четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин», пишут «Ведомости».

В обращении говорится, что показ фильма не соответствует признакам законной предвыборной агитации в СМИ. Как отметила Слабунова, изготовление и демонстрация картины не оплачены из избирательного фонда кандидата в президенты Владимира Путина. Также она подчеркнула, что показ фильма запланирован на те дни (​с 12 по 15 февраля), когда предвыборная агитация на телеканалах запрещена.

Пресс-секретарь кандидата в президенты от «Яблока» Григория Явлинского Игорь Яковлев заявил, что в ЦИК будет направлена жалоба на незаконную агитацию.

Как выяснили «Ведомости», в штабах других кандидатов также не исключают подачи жалобы. Об этом, в частности, сообщил руководитель сети региональных штабов кандидата Ксении Собчак Тимур Валеев, а также руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Так, адвокат Собчак Константин Добрынин попросил председателя ЦИК Эллу Памфилову провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе штаба.

В пресс-службе ЦИК сказали, что обращение от «Яблока» пока не поступало. «Если оно будет (или уже есть), то обязательно будет рассмотрено в установленном порядке», — сказал начальник управления ЦИК Юлия Фелонина.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телевизионные каналы не согласовывают с администрацией главы государства свою редакционную политику.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов сказал, что фильм «Путин» не является агитацией, поскольку в нем не звучат призывы голосовать за или против кандидата, а также не описываются возможные последствия его избрания. Кондрашов добавил, что там даже слова «кандидат» нет — речь идет о действующем президенте, и фильм является исключительно документальным.

Видео: РБК

18 января представители Ксении Собчак подали в Центризбирком и Генеральную прокуратуру жалобу на преимущественное освещение деятельности предвыборной кампании Путина в эфирах федеральных телеканалов. Собчак поддержали штабы Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Григория Явлинского («Яблоко»).

За два дня до этого движение в защиту прав избирателей «Голос» пожаловалось в ЦИК на 55 телевизионных сюжетов, в которых отдавалось предпочтение Путину, а в некоторых роликах была заметна агитация против других участников кампании.