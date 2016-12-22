Собчак пожаловалась в Генпрокуратуру на «незаконную агитацию» за Путина

Представители Ксении Собчак подали в ЦИК и Генпрокуратуру жалобу на «незаконную агитацию» в СМИ за Владимира Путина. О преобладающем освещении сбора подписей за него заявили и в штабах других оппозиционных кандидатов

Ксения Собчак (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

«Медвежья услуга»

Представители штабов и партий четырех кандидатов в президенты — Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Григория Явлинского («Яблоко») поддержали жалобу движения в защиту прав избирателей «Голос» на преимущественное освещение деятельности предвыборной кампании Владимира Путина в эфирах федеральных телеканалов.

Представители Ксении Собчак подали в Центризбирком и Генпрокуратуру жалобу на «незаконную агитацию» в СМИ за Путина. Собчак призвала Центризбирком предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени на телеканалах, сколько получил Путин в сюжетах о сборе подписей в его поддержку.

Во вторник, 16 января, «Голос» пожаловался в Центризбирком на 55 телевизионных сюжетов о ходе выборов, которые, по мнению организации, нарушают закон о предвыборной агитации. В сюжетах отдавалось предпочтение действующему президенту России Владимиру Путину, а в некоторых роликах заметна агитация против других участников кампании, заявляли в ассоциации. Среди телеканалов, попавших на «карту нарушений» «Голоса», — ВГТРК, «Первый канал», «Пятый канал», НТВ и региональные телеканалы.

В заявлении «Голос» ссылался на закон об основных гарантиях избирательных прав, который оговаривает ведение предвыборной агитации в СМИ только за 28 дней до выборов (то есть с 17 февраля).

«Нет никакого массового нарушения телеканалами, но есть вещи, которые действительно нас настораживают и на которые нам надо обратить внимание», — заявила на следующий день после жалобы «Голоса» председатель ЦИК Элла Памфилова. Она усмотрела в ряде роликов из списка «Голоса» «признаки агитации за определенного кандидата» и попросила СМИ не «оказывать медвежью услугу никому из кандидатов. Памфилова призвала направить разъяснения в региональные избиркомы, «чтобы не было никаких нарушений и перегибов».

На том же заседании ЦИК показали вызвавшие претензии «Голоса» программы (передачу секретаря общественной палаты Валерия Фадеева на «Первом канале» и новостной сюжет «Сегодня» на НТВ), на которые пожаловался «Голос». Секретарь ЦИК Майя Гришина нарушений в роликах не заметила. Она сослалась на решение Конституционного суда, что материал в СМИ не может признаваться агитацией, если у него нет агитационной цели. Она добавила, что на ролик НТВ ни одной жалобы от кандидатов не поступало, а «Первый канал» показывал аналитическую программу, что законом не запрещено.

Видео: НТВ / YouTube

Партии поддержали

«КПРФ поддерживает выводы «Голоса», — сказал РБК первый зампред фракции коммунистов в Думе Николай Коломейцев. — Начальник пресс-службы штаба Путина Андрей Кондрашов работает на телеканале «Россия» и, используя свое служебное положение, прокрутил пять фильмов, и все они агитационные, хотя агитационный период начинается с 18 февраля». Какие пять фильмов имел в виду депутат, он не пояснил. Коломейцев отметил, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ранее направил телеграмму президенту, главе ЦИК Элле Панфиловой и руководителям «Первого канала» и ВГТРК: он пожаловался на «шельмование» кандидата от коммунистов Павла Грудинина на федеральных телеканалах.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сказал РБК, что «фильм [о президенте] вышел только один (речь идет о фильме «Валаам», интервью для которого дал Путин. — РБК), и если Николаю Коломейцеву показалось, что фильмов было пять, то дело в распятеренном сознании Коломейцева». По словам Кондрашова, «Валаам» снимался и готовился в течение года, а в сетку вещания 14 января его поставили еще в конце ноября, задолго до того, как он получил предложение войти в штаб, и когда ни о какой предвыборной кампании «еще и речи не шло».

Он добавил, что на момент выхода фильма ушел в отпуск в связи с тем, что стал пресс-секретарем штаба, «и этот отпуск будет длиться до конца предвыборной кампании». Также Кондрашов сказал, что фильм про Валаам не является агитационным — картина рассказывает об истории местного монастыря.

«Мы видим, что идет очень большое количество сюжетов в пользу одного из кандидатов в президенты, и тут явно перекос», — сказал РБК депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов. Он считает, что привлечь через суд за нарушение закона об агитации невозможно, поскольку Конституционный, Верховный и обычные суды «будут говорить, что все, что вы сейчас видите по телевизору, — это освещение деятельности президента, и никто не запрещал освещать деятельность президента, и в отпуск он уходить не обязан, а [критика насчет того], что идет избирательная кампания и он принимает в ней участие, — это происки врагов».

«Мы не только согласны [с претензиями «Голоса»], но хотим поддержать «Голос» юридически, — сказала РБК пресс-секретарь штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова. Она добавила, что штаб вместе с адвокатом Константином Добрыниным подал аналогичные жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК.

Пресс-секретарь Григория Явлинского Игорь Яковлев сказал РБК, что «Яблоко» готовит аналогичную жалобу в ЦИК на то, что «в новостных каналах показывают с агитационной тональностью сюжеты про сбор подписей одним кандидатом и не показывают или показывают в разы меньше [сюжетов] про других».​​

Осторожнее прокомментировали жалобу «Голоса» в пресс-службе Партии роста кандидата в президенты Бориса Титова, где увидели «определенное преимущество Путина в плане эфирного времени, но каких-то откровенных нарушений, прямой агитации за него или против других кандидатов пока не заметили». В партии бизнес-омбудсмена отметили, что мониторят ход кампании, «может быть, не настолько тщательно, как это делает «Голос», и, наверное, менее придирчивы к участникам выборов».

РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК насчет заявлений партий о перекосе в освещении деятельности кандидатов на ТВ. По той же теме РБК отправил запросы в пресс-службы холдинга ВГТРК, «Первого канала», НТВ и «Пятого канала».

Старая проблема

«Дисбаланс в СМИ в пользу кандидатов от власти — старая проблема во всем мире, и очевидного ее решения не существует», — считает политолог Евгений Минченко. «Перекос в освещении одного кандидата в телеэфире — проблема любой страны, поскольку у действующих политиков, которые идут на переизбрание, всегда есть преимущество», — согласен председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. В суде трудно юридически точно доказать, что такие ситуации носят агитационный характер, считает политолог.​

«Медиалогия» по просьбе РБК подсчитала количество упоминаний Путина, Жириновского, Грудинина, Явлинского, Титова и Собчак в эфире федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр»). С 1 января по 17 января лидирует Путин (1097 сюжетов). Далее с большим отрывом идут Владимир Жириновский (193), за ним Явлинский (123), Грудинин (122), Титов (105) и Собчак (89).

Но Владимир Путин как действующий президент доминировал в эфире федеральных телеканалов и до начала предвыборной кампании. Например, за весь октябрь, по подсчетам «Медиалогии», федеральные каналы упоминали его в эфире 2878 раз, на втором месте также шел Жириновский (148). Остальные возможные претенденты на пост президента в сентябре упоминались в федеральном эфире еще реже: Явлинский — шесть раз; Собчак, которая заявила о президентских амбициях только в конце октября, — 89; Грудинин, о выдвижении которого КПРФ официально объявила в конце декабря, — четыре раза; бизнес-омбудсмен Титов — шесть раз.