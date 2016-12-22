Кандидатский минимум: как меняется рейтинг участников президентской гонки

ВЦИОМ еженедельно публикует результаты соцопроса о поддержке кандидатов в президенты. РБК следит за изменением рейтинга в режиме реального времени

Выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене — восемь фамилий. РБК следит за изменением отношения россиян к кандидатам предвыборной кампании. На графике приведены данные опроса ВЦИОМ за прошедшую неделю.