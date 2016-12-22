«Саратовские авиалинии» отменили несколько рейсов после катастрофы Ан-148

«Саратовские авиалинии» изменили расписание полетов и отменили несколько рейсов в связи с крушением пассажирского лайнера Ан-148 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

«Незначительные корректировки в расписании не повлияют в большей степени на выполнение вылетов и прилетов бортов авиакомпании», — указывается в сообщении. Ранее стало известно, что удмуртская авиакомпания «Ижавиа» будет временно выполнять рейсы по маршруту Москва — Орск вместо «Саратовских авиалиний».

Также авиакомпания объявила о приостановке полетов лайнеров Ан-148 после авиакатастрофы. На борту рухнувшего самолета находились 65 пассажиров, включая трех иностранцев и трех детей, а также шестеро членов экипажа, никто не выжил. На месте крушения были найдены 500 обломков лайнера и более 1,4 тыс. фрагментов тел.

Видео: Ruptly

По словам министра транспорта Максима Соколова, экспертиза останков продлится несколько месяцев. Два «черных ящика» самолета также были найдены, и несмотря на повреждения, они подлежат расшифровке.