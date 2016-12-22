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В МЧС установили место жительства всех пассажиров разбившегося Ан-148
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В МЧС установили место жительства всех пассажиров разбившегося Ан-148
Крушение Ан-148 в Подмосковье, 12 фев, 08:32
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В МЧС установили место жительства всех пассажиров разбившегося Ан-148

34 пассажира летевшего из Москвы в Орск и разбившегося в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 были жителями Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Оренбургской области.

«По уточенной информации из 65 пассажиров 34 — жители Оренбургской области», — подтвердили в ведомстве.

Также на борту самолета находились десять москвичей, два жителя Санкт-Петербурга, один — Норильска и один — Владивостока.

«РИА Новости» сообщает со ссылкой на мэрию Норильска, что погибший норильчанин — Сергей Панченко, депутат городского совета. Как следует из информации на сайте администрации Норильска, Панченко занимал пост главы агентства по развитию города.

Вечером 11 февраля стало известно, что на борту упавшего Ан-148 были также трое иностранцев — граждане Казахстана, Азербайджана и Швейцарии.

Последствия крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Фоторепортаж Еще 15 фото
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Пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, разбился у подмосковной деревни Степановское 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово. МЧС России опубликовало список находившихся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По словам главы Минтранса Максима Соколова, экспертиза останков жертв катастрофы может занять несколько месяцев.

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На месте падения самолета был найден бортовой самописец. По факту катастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Очевидцы — жители Подмосковья — сообщали о «сильном хлопке» в момент катастрофы. В то же время, по словам источника РБК в МЧС, самолет не разрушился в воздухе, а его двигатели продолжали работать вплоть до столкновения.


Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам погибших. В связи с авиакатастрофой глава государства отменил поездку в Сочи, намечавшуюся на 12 февраля.

Теги: Ан-148 , погибшие
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