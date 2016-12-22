Глава МЧС ввел режим ЧС для задействованных в месте крушения Ан-148 служб

Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы комиссии правительства ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, которые задействованы в ликвидации последствий авиакатастрофы с Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Режим ЧС введен для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, подмосковного Центра управления в кризисных ситуациях и всех служб, которые участвуют в ликвидации последствий крушения самолета. Также режим ЧС введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.

По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой к месту крушения самолета были направлены специалисты территориального Центра медицины катастроф. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

В Оренбургской области организованы бригады специалистов для оказания психологической помощи родственникам погибших. На место падения авиалайнера выехали замминистра здравоохранения России Сергей Краевой, директор департамента организации экстренной медпомощи и экспертной деятельности Оксана Гусева и главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Минздрава Андрей Ковалев.

В Московской области 11 февраля потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Он вылетел из столичного аэропорта Домодедово и через несколько минут перестал выходить на связь.

Обломки лайнера МЧС обнаружило недалеко от подмосковной деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Находившиеся на борту самолета 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. МЧС опубликовало список жертв катастрофы. В Домодедово работает оперативный штаб, открыта горячая линия: 8-800-775-17-17 и 8-495-644-40-66.