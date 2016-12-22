Глава Минтранса заявил об отсутствии выживших в авиакатастрофе Ан-148

Выживших при крушении Ан-148 в Подмосковье пока что нет, заявил министр транспорта Максим Соколов. МЧС сообщило об обнаружении тел только двух погибших

Место крушения Ан-148 (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что к данному моменту выживших в авиакатастрофе Ан-148 нет. Об этом сообщает «Интерфакс».​ На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Экспертиза останков погибших может занять несколько месяцев. «Ввиду того что, судя по всему, выживших в этой катастрофе на данный момент нет, качество биоматериала такое, что придется делать генную экспертизу. Вряд ли путем обычного опознания удастся установить», — сказал Соколов. Информацию о гибели летевших на Ан-148 пассажиров подтвердила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Параллельно МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа Ан-148.

В радиусе 1 км на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье были обнаружены тела двух погибших, заявил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский на селекторном совещании. Также найдены обломки фюзеляжа самолета и один «черный ящик».

Видео: РБК

Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из Домодедово в 14:21 мск и спустя несколько минут пропал с радаров. Самолет упал в Раменском районе Подмосковья у поселка Степановское. Лайнер следовал в Орск, большинство пассажиров — жители Оренбуржья.

По факту крушения самолета Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности и движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Появлялись сообщения о том, что пилот лайнера сообщал диспетчерам о неисправности и просил разрешения совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский, однако эта информация не подтвердилась. «Запрос на аварийную посадку от Ан-148 в Жуковский не поступал», — сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Жители Раменского района рассказали РБК, что слышали «сильный взрыв», ощущавшийся в нескольких километрах от места крушения самолета.