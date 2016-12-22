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Акционеры Nord Stream 2 инвестировали в проект около $3 млрд
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Акционеры Nord Stream 2 инвестировали в проект около $3 млрд
Бизнес, 30 янв, 22:02
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Акционеры Nord Stream 2 инвестировали в проект около $3 млрд

Акционеры Nord Stream 2, включая российский «Газпром», предоставили проекту по строительству газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2» около $3 млрд по состоянию на конец 2017 года. Об этом заявил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, передает «Интерфакс».

Партнерами «Газпрома» по строительству «Северного потока-2» выступают компании Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. Они обязались профинансировать 50% от общей стоимости проекта. В конце декабря 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что все партнеры выполнили свои обязательства по финансированию «Северного потока-2».

Стоимость постройки газопровода составляет €9,5 млрд. С его помощью Россия планирует поставлять в Европу 55 млрд куб. м газа в год. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 27 января заявил, что строительство «Северного потока-2» «подрывает безопасность и стабильность Европы». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также раскритиковал проект строительства газопровода и назвал его «инструментом политического давления».

Спустя два дня польский премьер в интервью изданию Gazeta Prawna рассказал, что просил Тиллерсона ввести санкции против «Северного потока-2». «Из-за него украинцы будут отрезаны от поставок газа, и я могу себе представить политический сценарий, который станет следствием этого», — сказал Моравецкий. По его словам, госсекретарь США признал, что диверсификация газовых поставок должна стать общим приоритетом для европейских стран​.
Теги: газопровод , Европа , Nord Stream 2 , «Северный поток-2»
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