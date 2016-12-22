Тиллерсон заявил о подрыве безопасности Европы из-за «Северного потока»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» «подрывает безопасность и стабильность Европы». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает Reuters.

По словам Моравецкого, Варшава также раскритиковала проект «Северного потока» и считает его «инструментом политического давления». «Мы будем просить американских партнеров о поддержке нашей политики по этому вопросу», — сказал польский премьер.

Накануне президент Польши Анджей Дуда также выступил против строительства «Северного потока-2». Об этом он рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с тем польские власти работают над диверсификацией источников энергии, чтобы добиться лучших условий импорта российского газа.

«Мы не против закупок российского газа как такового, но мы хотим импортировать его на тех же условиях, что и Германия. Почему Польша платит за газ больше?» — заявил Дуда.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря для доставки в Европу 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость постройки оценивается в €9,5 млрд, единственным акционером является «Газпром».