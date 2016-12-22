Миллер рассказал о финансировании Nord Stream 2 европейскими компаниями

Европейские компании, являющиеся партнерами «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», выполнили обязательства по финансированию проекта в этом году. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании в компании. Выступление Миллера опубликовано на сайте «Газпрома».

«На сегодняшний день со стороны европейских компаний абсолютно четко идет финансирование этого проекта. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию в 2017 году», — сообщил глава компании.

Миллер подчеркнул, что строительство газопровода повысит надежность снабжения потребителей в Европе.

Глава «Газпрома» также отметил, что компания начала строительство двух веток морского участка другого газопровода, «Турецкий поток». На данный момент проложено более 35% от общей протяженности всего участка.

«Северный поток-2» — проект строительства экспортного газопровода по дну Балтийского моря, его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода составит более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Компания планирует ввести его в эксплуатацию до конца 2019 года.

Партнерами «Газпрома» по этому проекту являются компании Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать 50% от общей стоимости проекта.

В конце ноября датский парламент одобрил закон, который наделяет правительство правом рассматривать вопросы о целесообразности прокладки газопроводов через территорию страны. Проект «Северного потока-2» предусматривает прокладку трубопровода через территориальные воды Дании. В Nord Stream 2 заявили, что изучают альтернативный маршрут строительства.