Власти Чечни прокомментировали одиночный пикет Собчак в Грозном

Требования Ксении Собчак, которая провела одиночный пикет в Грозном в поддержку задержанного руководителя городского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, противоречат нормам законности. Власти республики не согласны с ее позицией, заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, передает «Интерфакс».

«В ходе поездки Собчак провела в Грозном одиночный пикет в поддержку Титиева, обратившись к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой его освободить. Это требование противоречит высказываниям самой Собчак о том, что она выступает за соблюдение законности: как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков?», — заявил представитель Рамзана Кадырова.

Каримов пояснил, что​ если Собчак усмотрела нарушения в аресте Титиева, то ей необходимо обращаться не к руководству республики, а к надзорным органам. «Для этого есть надзорные органы, которые в случае каких-либо нарушений вмешаются в ситуацию», — сказал он.

Кандидат на пост президента Ксения Собчак провела одиночный пикет в Грозном 28 января. Как сообщила ее официальный представитель Ксения Чудинова, Собчак приехала в Чечню для встречи с Рамзаном Кадыровым, однако руководитель республики отказался принять ее. На встрече с Кадыровым Собчак хотела обсудить судьбу правозащитника Оюба Титиева, задержанного по обвинению в хранении наркотиков.

После приезда в Грозный Собчак прошлась по улицам города. В руках она при этом держала плакат с надписью «Свободу Оюбу Титиеву!».

Оюб Титиев был задержан чеченскими правоохранительными органами 9 января. На правозащитника было заведено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Через неделю после ареста Титиев написал письмо президенту России Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором заявил, что полицейские подбросили ему наркотики в машину и оказывают на него давление. Как сообщила защита правозащитника, семья Титиева была вынуждена покинуть Чечню после ряда угроз.