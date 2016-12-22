Глава Центрального командования США находился в Кабуле в момент взрыва

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел находился в субботу, 27 января, в Кабуле во время теракта, в результате которого погибли 95 человек. Об этом сообщил представитель СЕНТКОМ, передает CBS News.



«Генерал был в Кабуле и принимал участие в запланированных встречах», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в афганской столице был «сильный взрыв», на который обратили внимание все американские военные, бывшие в городе.



По данным CBS News, Вотел находился в здании Министерства обороны Афганистана, которое расположено менее чем в двух милях (3 км) от места, где произошел теракт. «Генералу ничего не угрожало, и взрыв никак на него не повлиял. Мы выражаем соболезнования пострадавшим и погибшим в этом взрыве», — заявил представитель американского центрального командования.

В субботу, 27 января, в Кабуле террорист-смертник подорвал автомобиль около Национального директората безопасности Афганистана. Рядом с этим зданием также находится Министерство внутренних дел Афганистана и посольство Индии в стране. Жертвами теракта стали 95 человек, 158 получили ранения. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России).

Теракт в Кабуле произошел спустя неделю после того, как талибы захватили 20 января столичный отель Intercontinental. Тогда жертвами стали 22 человека, 14 из которых — иностранные граждане. Среди погибших — четверо американцев.