В результате взрыва в Кабуле погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще 110 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
По данным телеканала, бомба находилась в автомобиле, расположенном возле здания Национального директората безопасности Афганистана. Неподалеку находятся бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате взрыва во многих зданиях выбило окна.
По данным агентства Pahjwok, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».
В Кабуле 20 января четыре террориста атаковали отель Intercontinental. Жертвами атаки стали 43 человека, включая семерых граждан Украины. Все боевики были ликвидированы. Во время антитеррористической операции силовикам удалось спасти 126 человек. Тогда ответственность за нападение также взяла на себя группировка «Талибан».