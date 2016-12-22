МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом в вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил ТАСС.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — заявил Поздняков.

Международный олимпийский комитет подтвердил РБК регистрацию 169 российский спортсменов. Как отметил в МОК, они были выбраны из 389 олимпийцев, которые потенциально могли принять участие в Играх.

Ранее Олимпийский комитет России опубликовал состав команды из 169 человек для участия в зимних Играх в Пхёнчхане. Россияне будут выступать в 15 видах спорта. Как сообщал журналистам глава Минспорта Павел Колобков, у российских спортсменов «хорошие» шансы на получение медалей.

Изначально в составленном ОКР списке спортсменов было 500 человек, но МОК сократил его, опираясь на 17 источников информации, среди которых доклады комиссии Дениса Освальда, «список Дюшес» Ричарда Макларена и данные Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. При этом среди не получивших приглашение в Пхёнчхан оказались несколько лидеров сборной России, ранее не фигурировавших в допинговых скандалах и претендовавших на медали Олимпиады: Виктор Ан (шорт-трек), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Антон Шипулин (биатлон).

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.