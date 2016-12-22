Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,55 56,11 EUR Нал. 70,16 69,45 USD Бирж. 56,28 +0,35 EUR Бирж. 69,79 +0,42 USD ЦБ. 55,83 -0,10 EUR ЦБ. 69,61 +0,15 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 11464,82 +355,76 MOEX 2295,26 -1,07% RTS 1286,70 -1,87% Brent 70,29 +0,36% DJIA 26616,71 +0,85% Nasdaq 7505,77 +1,28% FTSE 7665,54 +0,65%
МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане
Лента новостей
Генсек ООН назвал Африку ключом к решению мировых проблем 27 янв, 23:58, Политика В Домодедово задержали женщину с алмазами на 8 млн руб. 27 янв, 23:23, Общество Стив Уинн ушел с поста в Республиканской партии после секс-скандала 27 янв, 23:06, Политика Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии 27 янв, 22:18, Политика Bloomberg сообщил о втором танкере с российским газом для США 27 янв, 22:04, Бизнес Украинские националисты призвали уволить главу МИДа Климкина 27 янв, 21:58, Политика В Волгоградской области в одном из жилых домов взорвался газ 27 янв, 20:57, Общество В Бразилии неизвестные расстреляли 14 человек в ночном клубе 27 янв, 20:56, Общество Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 27 янв, 20:53, РБК и Сбербанк «Реал» одержал первую за три месяца выездную победу в чемпионате Испании 27 янв, 20:41, Спорт МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане 27 янв, 20:35, Общество В ПАСЕ увязали сроки визита в Москву с выборами президента России 27 янв, 20:08, Политика Полиция Кельна остановила прокурдскую демонстрацию 27 янв, 19:42, Общество В Крыму ответили на планы Киева создать патрульную полицию полуострова 27 янв, 19:16, Политика Эрдоган допустил наступление турецкой армии на Идлиб 27 янв, 18:56, Политика Актриса из «Игры престолов» уточнила сроки выхода последнего сезона 27 янв, 18:30, Общество МВД завело дело против заключивших однополый брак мужчин 27 янв, 17:50, Общество Выступающий за улучшение отношений с Россией Земан выиграл выборы в Чехии 27 янв, 17:47, Политика Названы дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым в Москве 27 янв, 17:44, Общество В Серпухове на нефтебазе загорелся резервуар с топливом 27 янв, 17:28, Общество Умер журналист и экс-депутат Госдумы Борис Резник 27 янв, 17:24, Общество ЦИК Чехии сообщила об уверенном лидерстве Земана во втором туре выборов 27 янв, 17:09, Политика Отстраненная МОК саночница Иванова стала четырехкратной чемпионкой Европы 27 янв, 17:07, Спорт ООН направила Де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи 27 янв, 17:06, Политика Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Белоруссии 27 янв, 16:55, Экономика Сурков назвал цель украинского закона о реинтеграции Донбасса 27 янв, 16:51, Политика Новак назвал новые санкции США незаконными и потребовал разъяснений 27 янв, 16:30, Бизнес Число жертв при взрыве в Кабуле превысило 60 человек 27 янв, 16:25, Общество
МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане
Зимняя Олимпиада — 2018, 27 янв, 20:35
0
МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом в вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил ТАСС.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — заявил Поздняков.

Международный олимпийский комитет подтвердил РБК регистрацию 169 российский спортсменов. Как отметил в МОК, они были выбраны из 389 олимпийцев, которые потенциально могли принять участие в Играх.

Ранее Олимпийский комитет России опубликовал состав команды из 169 человек для участия в зимних Играх в Пхёнчхане. Россияне будут выступать в 15 видах спорта. Как сообщал журналистам глава Минспорта Павел Колобков, у российских спортсменов «хорошие» шансы на получение медалей.

Изначально в составленном ОКР списке спортсменов было 500 человек, но МОК сократил его, опираясь на 17 источников информации, среди которых доклады комиссии Дениса Освальда, «список Дюшес» Ричарда Макларена и данные Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. При этом среди не получивших приглашение в Пхёнчхан оказались несколько лидеров сборной России, ранее не фигурировавших в допинговых скандалах и претендовавших на медали Олимпиады: Виктор Ан (шорт-трек), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Антон Шипулин (биатлон).

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада , Олимпийский комитет России , Международный олимпийский комитет
Главное
Нетаньяху увидел в новом польском законе попытки «отрицания Холокоста» Политика
Материалы по теме
ОКР опубликовал имена отправленных на Олимпиаду спортсменов Общество
Тень Олимпиады: заброшенный горнолыжный комплекс в Южной Корее Общество
Песков рассказал о работе по защите олимпийских спортсменов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.