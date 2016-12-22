Сурков назвал цель украинского закона о реинтеграции Донбасса

Помощник президента Владислав Сурков предположил, что целью украинского закона о реинтеграции Донбасса стало стремление Киева «легализовать» свои действия на юго-востоке Украины. Об этом Сурков заявил ТАСС по итогам встречи со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

«На момент переговоров [с Волкером] текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке», — заявил Сурков.

По словам помощника президента, российская сторона в ходе переговоров заявила о необходимости проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, «противоречащие» Минскому соглашению.

Ранее Сурков и Волкер трижды встречались для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе: 21 августа, 7 октября и 13 ноября 2017 года. Последнюю встречу, состоявшуюся в Белграде, Волкер назвал «шагом назад».

Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. В документе Россия признается страной-агрессором, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей называются оккупированными Россией территориями. Кроме того, согласно закону, Киев вправе применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России.

Как объяснял президент Украины Петр Порошенко, принятое решение — это, «по сути, технология возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал закон о реинтеграции «перечеркивающим минские соглашения». В Москве выразили озабоченность, что решение Киева является «подготовкой к войне». В МИДе отмечали, что оперативный штаб, который будет создан по данному законопроекту, может использовать военных против мирных жителей «на всей территории» Украины.