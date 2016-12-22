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Порошенко назвал закон о Донбассе «технологией возвращения территорий»
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Порошенко назвал закон о Донбассе «технологией возвращения территорий»
Украинский кризис, 15:47
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Порошенко назвал закон о Донбассе «технологией возвращения территорий»
Президент Украины заявил, что новый законопроект о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям и Киев продолжит их исполнять. Ранее МИД России обвинил Украину в «подготовке к войне»
Петр Порошенко (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса направлен на возвращение региона под контроль Киева, передает УНН.

«Хочу подчеркнуть отдельно, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договоренностям, как это хочет представить Москва», — заявил украинский президент. Россия, по его мнению, «хочет найти любой повод», чтобы не выполнять минские соглашения, в то же время Украина «неуклонно придерживается и будет придерживаться всех своих международных обязательств».

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По словам Порошенко, принятый закон о реинтеграции Донбасса это «по сути технология возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины». Он уточнил, что этот закон будет подписан сразу после того, как он поступит из Верховной рады в аппарат президента.

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Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января. В нем прописано, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей признаются «оккупированными Россией территориями». При этом сама Россия в тексте закона упоминается в качестве «государства-агрессора». В документе на Москву, кроме того, возлагается ответственность за  моральный и материальный ущерб людям, проживающим на этих территориях.

Законодательная инициатива предполагает создание на Украине оперативного штаба вооруженных сил, который будет руководить военными действиям в зоне конфликта на востоке страны. 

В МИД России заявили, что принятый закон о реинтеграции Донбасса является «подготовкой к войне». Россия выразила опасения, что оперативный штаб, который будет создан по данному законопроекту, может использовать военных против мирных жителей «на всей территории стр​аны» и «без формального введения военного положения». В Москве также сочли, что закон предлагает наделить Порошенко «неограниченными, близкими к диктаторским полномочиями», которые будут использоваться для подавления «инакомыслия и недовольства». Обвинения в оккупации территории Украины в МИД назвали попыткой Киева снять с себя ответственность за «те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины».

Авторы: Михаил Юшков, Павел Казарновский.
Теги: Донбасс , Петр Порошенко
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