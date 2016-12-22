США заверили Турцию в прекращении поставок оружия курдам

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, в ходе которого последний подтвердил, что Вашингтон прекратил поставки вооружения курдам в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как сообщили агентству в администрации турецкого президента, беседа состоялась в ночь на 27 января. Макмастер подтвердил, что США прекратили поставки оружия курдской партии «Демократический союз» (PYD) и Отрядам курдской самообороны (YPG)

Калын и Макмастер также обсудили ход военной операции Турции «Оливковая ветвь» на севере Сирии и политический переходный процесс в этой стране. Калын подчеркнул важность учета обеспокоенности Анкары касательно угроз национальной безопасности Турции. «Подчеркнута значимость сотрудничества и взаимного уважения партнеров по НАТО во имя достижения общих целей», — отмечается в сообщении.

Калын 24 января заявлял, что Турция ожидает от США прекращения поддержки PYD и YPG. Он отметил, что после этого Анкара предложит Вашингтону обсудить ситуацию в Сирии.

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» началась в сирийском Африне 20 января. В Турции считают, что находящиеся в регионе курдские силы связаны с запрещенной «Рабочей партией Курдистана» и угрожают национальной безопасности страны. Генштаб Турции 27 января сообщил об уничтожении 394 «террористов» и 340 объектов «террористических организаций».