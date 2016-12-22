Порошенко выразил уверенность в дальнейшем усилении санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что санкции против России будут усиливаться. Об этом он написал в своем Twitter.
«Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», — написал Порошенко.
Он также приветствовал решение Министерства финансов США о «дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины».
Накануне Порошенко на встрече с главой американского Госдепартамента Рексом Тиллерсоном поблагодарил США за расширение антироссийских санкций. «Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — написал украинский президент.
Министерство финансов США 26 января расширило санкционный список против России. Под санкции попали курировавшие поставку газовых турбин Siemens в Крым замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор ООО «ВО «Технопромэкспорт» (занимается постройкой электростанции в Крыму и поставила турбины) Сергей Топор-Гилка.
Также в санкционный список внесли ООО «ВО «Технопромэкспорт» и компанию «Силовые машины» Алексея Мордашова (миноритарный акционер завода «Сименс технологии газовых турбин» — поставщика четырех газотурбинных установок, попавших в Крым). Также санкции ввели против логистической компании Instar Logistics, ЗАО «Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» (по словам источников РБК, связана с украинским предпринимателем Сергеем Курченко). Эти компании занимаются поставкой стальной продукции из Донбасса в Россию.назвали «надуманным» предлог, из-за которого были расширены антироссийские санкции. Санкции, по мнению МИДа, являются «попытками оказать давление» на Россию. В самом Минфине ответили, что введенные ограничения «являются частью кампании Минфина США по поддержке давления на Россию посредством санкций». Они будут действовать до тех пор, пока Москва «не выполнит своих обязательств в рамках минских соглашений». В Минфине подчеркнули, что правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины».