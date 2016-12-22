Спасатели достали из реки Лены провалившийся под лед бензовоз

Спасатели извлекли бензовоз, провалившийся под лед на реке Лене возле населенного пункта Кривая Лука в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Сегодня утром спасатели с помощью подъемного механизма достали бензовоз из воды, сейчас он находится на берегу, рядом с извлеченным вечером в четверг автокраном. Готовятся лебедки и майна во льду для подъема трактора», — рассказали агентству в пресс-службе. Также спасатели собрали 150 куб. м. льда и снега, загрязненных нефтепродуктами. По словам собеседника агентства, после завершения спасательных работ также будет очищены еще 500 кв. м. В аварийно-спасательных работах участвуют 69 человек и 18 единиц техники.

Накануне из реки Лены извлекли автокран, который ушел на дно при попытке достать провалившийся 11 января под лед бензовоз, перевозивший 20 т нефтепродуктов. Вечером 15 января на место происшествия прибыл 25-тонный трактор, который также провалился под лед при попытке вытащить затонувшую технику.