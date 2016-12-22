На Лене провалился под лед бензовоз с 20 тоннами нефтепродуктов

Автоцистерна, перевозившая 20 тонн нефтепродуктов, провалилась под лед при попытке переправиться через реку Лену в Иркутской области, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Спасатели пытаются не допустить дальнейшего разлива нефтепродуктов и загрязнения реки.
Как уточнили в МЧС, в ночь с 10 по 11 января бензовоз попытался пересечь реку по льду вне ледовой переправы. Причиной этого было весовое ограничение в 5 тонн на официальной переправе. Однако попытка переправиться оказалась неудачной и машина провалилась на дно. Водителю удалось спастись из кабины. Собственник машины вызвал автокран для того, чтобы поднять бензовоз, однако тот тоже ушел под лед. «При провале автомобилей произошел разлив нефтепродуктов. На следующее утро о происшествии собственник сообщил спасателям», — сообщили в МЧС.
Для ликвидации последствий аварии было привлечено 12 единиц техники и около 40 спасателей. Проведение работ затрудняет то, что расстояние до берега в месте полыньи составляет 30 метров, глубина самой реки в этом месте — 5 метров, а толщина льда — лишь 30 см, что ограничивает использование тяжелой техники.
В МЧС пообещали привлечь собственника машины и водителей к административной ответственности.
В апреле 2017 года на Шпицбергене группа россиян на снегоходах провалилась под лед при попытке пересечь замерзший пролив Темпельфьорд.Четверо из них были госпитализированы с переохлаждением.