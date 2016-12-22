На Лене утонул прибывший вытаскивать из-подо льда бензовоз и кран трактор

На реке Лене в Иркутской области при попытке поднять затонувшую технику под лед ушел трактор. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Фото: МЧС России

Инцидент произошел на нелегальной переправе вечером 15 января. Отмечается, что 25-тонный трактор был привлечен для того, чтобы вытащить бензовоз и автокран, провалившиеся 11 января. Перевозивший 20 т нефтепродуктов бензовоз ​попытался пересечь реку по льду вне переправы, однако ушел на дно, что привело к разливу нефтепродуктов. Собственник автоцистерны попытался поднять машину при помощи автокрана, однако он тоже утонул.

По данным МЧС, еще один трактор ДТ-75, принадлежащий фермерскому хозяйству, провалился под лед 16 января при пересечении Лены в районе деревни Ичера. Как отмечается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета, 31-летний тракторист не смог самостоятельно выбраться из машины и утонул. Мужчина занимался заготовкой древесины. По факту произошедшего начата доследственная проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).