Из реки Лены извлекли провалившийся под лед автокран

Спасатели извлекли из реки Лены в Иркутской области автокран, который пытался поднять из воды бензовоз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Автокран вчера был извлечен из воды с помощью установленного на берегу подъемного механизма. Ведутся работы по подъему бензовоза. В воде также остается трактор — его будут извлекать последним», — заявили в пресс-службе ведомства.

На нелегальной переправе 11 января под лед провалился бензовоз с 20 т нефтепродуктов. Он попытался пересечь реку вне переправы и ушел на дно. Собственник бензовоза попытался поднять автоцистерну при помощи крана, однако тот также ушел под лед. Вечером 15 января на место происшествия приехал 25-тонный трактор, однако при попытке поднять затонувшую технику он также провалился под лед.